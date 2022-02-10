Игру Harry Potter: Magic Awakened запустят в западных странах. Раньше она была доступна только в Ази

Мобильную видеоигру Harry Potter: Magic Awakened выпустят на Западе после успешного релиза в азиатских странах. Точная дата запуска в Европе, Америке и Океании еще не названа, но предрегистрация уже открылась. Об этом сообщил VentureBeat.
Harry Potter: Magic Awakened появится в магазинах приложений для iOS и Android в 2022 году. Она представляет собой коллекционную карточную игру, разработанную Warner Bros. Games совместно с китайской компанией NetEase Games.
В ней пользователям предлагается создать своих персонажей и вместе с ними пройти обучение в Школе чародейства и волшебства Хогвартс. Игрокам предстоит пройти распределение по факультетам, а затем присоединиться к Дуэльному клубу, где волшебники соревнуются во владении заклинаниями.
В ходе прохождения игры пользователям будут открываться все новые магические умения и чары. Также они будут встречать персонажей из книг Джоан Роулинг, смогут поиграть в квиддич, станцевать на студенческом балу и погулять по Запретному лесу.
«Harry Potter: Magic Awakened пользуется огромным успехом у наших текущих игроков, и отзывы фанатов были невероятными. Мы счастливы представить эту игру аудитории по всему миру и верим, что поклонники одного из крупнейших мировых брендов будут рады возможности отправиться в приключение и пережить иммерсивную историю во время путешествия по волшебному миру», — сказал CEO NetEase Уильям Динг.
Harry Potter: Magic Awakened вышла в сентябре 2021 года в Китае, Тайване, Гонконге и Макао. В ближайшее время игра станет доступна в Тайланде, Японии, Индонезии, Южной Корее, Малайзии, Сингапуре, а также на Филиппинах.