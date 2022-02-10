Игру Harry Potter: Magic Awakened запустят в западных странах. Раньше она была доступна только в Ази

Мобильную видеоигру Harry Potter: Magic Awakened выпустят на Западе после успешного релиза в азиатских странах. Точная дата запуска в Европе, Америке и Океании еще не названа, но предрегистрация уже открылась. Об этом сообщил VentureBeat.

Harry Potter: Magic Awakened появится в магазинах приложений для iOS и Android в 2022 году. Она представляет собой коллекционную карточную игру, разработанную Warner Bros. Games совместно с китайской компанией NetEase Games.

В ней пользователям предлагается создать своих персонажей и вместе с ними пройти обучение в Школе чародейства и волшебства Хогвартс. Игрокам предстоит пройти распределение по факультетам, а затем присоединиться к Дуэльному клубу, где волшебники соревнуются во владении заклинаниями.