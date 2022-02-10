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Кинокомпания Hype Film снимет фильм о жене Достоевского. Его поставит Малгожата Шумовская

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:54

Российская кинокомпания Hype Film выпустит фильм о жене Достоевского Анне Сниткиной. Его поставит польский режиссер Малгожата Шумовская, известная по лентам «Тело», «Лицо» и «Снега больше не будет». Об этом сообщил ТАСС.

Байопик Сниткиной будет снят по мотивам книги Эндрю Д.Кауфмана «Жена игрока: Правдивая история любви, риска и женщины, которая спасла Достоевского». Картина получит название «Жена игрока», ее создадут при участии польской кинокомпании Nowhere.

«Малгожата Шумовская — один из самых востребованных режиссеров в мире, и для нас большая честь сотрудничать с ней над воплощением этого проекта. Удивительная история Анны Сниткиной, рассказанная в книге Эндрю Кауфмана, кажется универсальной, актуальной и неподвластной времени, особенно в руках настоящего режиссера-визионера», — сказал продюсер Hype Film Илья Стюарт.

Шумовская призналась, что в юности была «одержима миром Достоевского, его книгами и влиянием на общество». Режиссер заявила, что считает честью возможность исследовать жизнь писателя через историю женщины, которая была рядом с ним.

Малгожата Шумовская в данный момент работает над проектом «Бесконечная буря», в котором принимают участие Наоми Уоттс и Билли Хоули. В 2020 году трагикомедия режиссера «Снега больше не будет» была включена в основную конкурсную программу Венецианского кинофестиваля. Предыдущие работы Шумовской — «Тело» и «Лицо» — удостоились наград Берлинале.

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