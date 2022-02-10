Приговор подростку из Канска, трейлер «Мира Юрского периода» и другие новости дня

В России зафиксировали новый антирекорд по COVID-19 — 197 076 заболевших за сутки. На первом месте по числу заражений коронавирусом находится Москва — 22 747 случаев.

16-летнего подростка из Канска приговорили к пяти годам колонии по делу о «взрыве» здания ФСБ в Minecraft. Его обвиняют в прохождении обучения террористической деятельности (ст. 205.3 УК).

Суд в Петербурге оштрафовал члена КПРФ Алексея Филиппова по обвинению в возбуждении ненависти или вражды за репост цитаты Сартра. Сумма штрафа составила 10 тыс. рублей.

Госавтоинспекция сообщила, что каждая седьмая машина такси в Москве неисправна. Из 27 тыс. проверенных с 4 по 6 февраля автомобилей 3800 оказались в ненадлежащем техническом состоянии.

Министерство цифрового развития создаст российский аналог GitHub, репозитория для хранения ПО. В первую очередь там будет размещаться софт под открытой лицензией, созданный на государственные средства.

Женщина обвинила Снуп Догга и его бизнес-партнера Дона Хуана в сексуальном насилии, которое произошло почти десять лет назад. Судебный иск поступил незадолго до выступления музыканта на Супербоуле.

Набор «Свадебные истории» для The Sims 4 будет недоступен в России. Это связано с тем, что в новом дополнении есть ЛГБТ-свадьба двух симов — Доминики и Камиллы. Разработчики не готовы менять их историю или полностью вырезать из сюжета.

На аукцион выставят права на фильмы, игры, товары и живые мероприятия по «Властелину Колец», «Хоббиту» и другим произведениям Джона Р.Р.Толкина. Стоимость творчества писателя составит не менее 2 млрд долларов.

На стриминговых площадках появился концертный альбом Канье Уэста «Late Orchestration» 2006 года. На нем Канье исполнил треки с «The College Dropout» и «Late Registration» под аккомпанемент струнного оркестра из 17 участниц.

Hulu возродит анимационный сериал «Футурама», который выходил с 1999 по 2003 и с 2010 по 2013 год. Робота Бендера может озвучить новый актер, но поклонники требуют вернуть в проект Джона ДиМаджо.

Рассел Кроу сыграет в фильме «Крэйвен-охотник», премьера которого запланирована на 13 января 2023 года. Детали сюжета, включая роль Кроу, пока держатся в секрете.

Вышел первый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Господство». В ролике показали жизнь человечества бок о бок с динозаврами после того, как их выпустили на волю.