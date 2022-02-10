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В «Некрасовке» пройдет серия лекций о современной скульптуре

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:24

В Библиотеке имени Некраcова в Москве пройдет серия лекций «Современная скульптура: от компьютерных скульптур к NFT». Их с 11 февраля по 11 марта прочитает художница и куратор Екатерина Соколовская. Об этом сообщили на сайте «Некрасовки».

Курс будет посвящен развитию современной скульптуры под воздействием компьютерных технологий. Слушатели смогут узнать, какие новые подходы работы с трехмерным объемом появились и как скульптура переместилась в виртуальное пространство.

11 февраля Соколовская расскажет об истории 3D-принтеров и сканеров, использовании дополненной реальности в скульптурных проектах, а также работе авторов с нейросетью. 25 февраля лекция будет посвящена проектам, существующим на грани различных медиа.

11 марта цикл завершится лекцией о скульптуре на NFT-рынке. Слушатели обсудят наиболее свежие течения в искусстве и возможные проблемы, которые ожидают скульптуру в поле крипто-арта. Все лекции пройдут в 19.00, попасть на них можно бесплатно после регистрации.

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