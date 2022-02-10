Жители Рязанской области записали обращение к Квентину Тарантино

Жители города Касимов Рязанской области записали видеообращение к режиссеру Квентину Тарантино с просьбой спасти от разрушения «Дом Пастернака». Ролик они опубликовали на ютьюб-канале «Детинов».

«Уважаемый мистер Тарантино, мы знаем вашу любовь к русской литературе, знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. <…> Мы хотим сохранить ту частичку дореволюционной России, которая была так дорога Борису Пастернаку. Мы хотим превратить этот дом в музей», — рассказали жители.

Они отметили, что им стыдно обращаться за помощью к американскому режиссеру, но местные власти не оставили им выбора. По словам жителей, чиновники говорят, что средств на реконструкцию нет.