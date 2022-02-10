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Жители Рязанской области записали обращение к Квентину Тарантино

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:01

Жители города Касимов Рязанской области записали видеообращение к режиссеру Квентину Тарантино с просьбой спасти от разрушения «Дом Пастернака». Ролик они опубликовали на ютьюб-канале «Детинов».

«Уважаемый мистер Тарантино, мы знаем вашу любовь к русской литературе, знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. <…> Мы хотим сохранить ту частичку дореволюционной России, которая была так дорога Борису Пастернаку. Мы хотим превратить этот дом в музей», — рассказали жители.

Они отметили, что им стыдно обращаться за помощью к американскому режиссеру, но местные власти не оставили им выбора. По словам жителей, чиновники говорят, что средств на реконструкцию нет.

«Мы обращаемся к вам, потому что вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник. Помогите нам сохранить это исторически важное для города здание и приезжайте к нам в гости»
жители города Касимов

В настоящее время здание частично сгорело, а в холодное время в него приходят греться бомжи. Издание «Подъем» пишет, что власти не смогли прокомментировать ролик горожан из‑за болезни мэра.

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