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Вышел трейлер фильма «Проект „Адам“» с Райаном Рейнолдсом в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:42

Netflix показал первый трейлер фильма «Проект „Адам“». Премьера картины состоится на стрим-сервисе 11 марта.

Сюжет киноленты рассказывает о пилоте космического корабля, который из 2050 года вернулся в прошлое, чтобы найти свою возлюбленную Лору. Она потерялась в пространственно-временном континууме. Однако его корабль ломается, и Адам оказывается в 2022 году, встречая себя в молодости.

В «Проекте „Адам“» снялись Райан Рейнолдс, Дженнифер Гарнер, Зои Салдана, Марк Руффало, Кэтрин Кинер и Уокер Скобелл.

В качестве режиссера выступил Шон Леви («Главный герой»), а сценариста — Джонатан Троппер («Банши»).

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