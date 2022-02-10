Вышел трейлер фильма «Проект „Адам“» с Райаном Рейнолдсом в главной роли

Netflix показал первый трейлер фильма «Проект „Адам“». Премьера картины состоится на стрим-сервисе 11 марта.

Сюжет киноленты рассказывает о пилоте космического корабля, который из 2050 года вернулся в прошлое, чтобы найти свою возлюбленную Лору. Она потерялась в пространственно-временном континууме. Однако его корабль ломается, и Адам оказывается в 2022 году, встречая себя в молодости.