Фанаты «Футурамы» требуют вернуть Джона ДиМаджо на роль робота Бендера в продолжении шоу

Накануне стало известно, что Hulu возродит культовый мультсериал «Футурама». Среди актеров, которые будут озвучивать персонажей, не оказалось Джона ДиМаджо в роли робота Бендера.
Этим остались недовольны фанаты шоу, запустившие в твиттере хештег «JohnDiMaggioIsBender». Они требуют вернуть Бендеру голос ДиМаджо, хотя продюсеры и сами не против участия актера, но договориться с ним пока не получилось, поэтому они ищут замену.
«Без Джона ДиМаджо „Футурама“ и Hulu могут поцеловать мой блестящий металлический зад»
«Hulu должна понимать, насколько важен Джон ДиМаджо для „Футурамы“. Вы не можете заменить икону. Пожалуйста, не поступайте с ним и фанатами шоу так плохо»
«Очень надеюсь, что они позаботятся о появлении Джона ДиМаджо в новой „Футураме“. „Но если этого не произойдет, то мы заменим Джона“, — [говорят продюсеры]. Они там совсем, что ли? „Давайте сделаем больше ‚Футурамы‘, но нужен ли нам Джон?“, — [говорят продюсеры]. Да, нужен!»
«Бендер — это Джон ДиМаджо. Джон ДиМаджо — это Бендер. Точка»
«Ироничное изображение получилось». На скрине: Hulu анонсирует возвращение «Футурамы» и выкладывает Бендера
Многими постами с критикой решения Hulu поделился на своей страничке сам ДиМаджо. Актер поблагодарил фанатов за поддержку и закончил знаменитой фразой Бендера «Cheese It!».
«Спасибо всем за переживания и поддержку. Я очень ценю это. Не волнуйтесь, я буду держать вас в курсе»