Фанаты «Футурамы» требуют вернуть Джона ДиМаджо на роль робота Бендера в продолжении шоу

Накануне стало известно, что Hulu возродит культовый мультсериал «Футурама». Среди актеров, которые будут озвучивать персонажей, не оказалось Джона ДиМаджо в роли робота Бендера.

Этим остались недовольны фанаты шоу, запустившие в твиттере хештег «JohnDiMaggioIsBender». Они требуют вернуть Бендеру голос ДиМаджо, хотя продюсеры и сами не против участия актера, но договориться с ним пока не получилось, поэтому они ищут замену.