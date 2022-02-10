Ковид-сертификат можно будет получить по результату экспресс-теста, взятого медицинским работником

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов рассказал, что сертификат о перенесенном коронавирусе можно будет получить в том числе по положительным результатам экспресс-теста, взятого медработником. Его слова передает ТАСС.

Кузнецов уточнил, что в случае, когда экспресс-тест был сдан самостоятельно в домашних условиях, гражданин может обратиться на горячую линию «122» или позвонить по номеру поликлиники. После этого к нему направят врача, который должен будет подтвердить диагноз, проведя экспресс- или ПЦР-тест.

«Для постановки диагноза новая коронавирусная инфекция могут учитываться результаты экспресс-тестирования, проведенного медицинским работником, медицинской организацией или лабораторией», — заявил Кузнецов. Он отметил, что в этом случае ПЦР-тест не является обязательным.

О том, что диагноз коронавирус теперь может быть поставлен на основании положительного результата экспресс-теста, сообщил сегодня, 10 февраля, оперштаб по борьбе с COVID-19.