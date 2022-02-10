перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Гигантские ящерицы и культовые персонажи в первом трейлере триквела «Мира Юрского периода» 18:24
Минцифры создаст в России аналог GitHub 18:12
Вышел трейлер фильма «Проект „Адам“» с Райаном Рейнолдсом в главной роли 17:42
Фанаты «Футурамы» требуют вернуть Джона ДиМаджо на роль робота Бендера в продолжении шоу 17:19
starwars/Twitter
Премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» состоится в мае 17:09
Ковид-сертификат можно будет получить по результату экспресс-теста, взятого медицинским работником 17:08
Эминем мог сыграть главную роль в «Безумном Максе» 16:38
В Петербурге закрылся после угроз пункт профилактики ВИЧ среди трансгендерных людей 16:35
ГИБДД: каждая седьмая машина такси в Москве неисправна 15:51
Кадр из фильма «Человек из стали»
Расселл Кроу сыграет в фильме «Крейвен-охотник» от Sony 15:48
Снуп Догга обвинили в сексуальном насилии — незадолго до его выступления на Супербоуле 15:38
Права на фильмы и игры по «Властелину Колец» и «Хоббиту» продадут на аукционе 14:46
Издание TJournal сообщило, что его сайт заблокировали в Белоруссии по решению властей 14:46
ФСБ показала задержание 14 подозреваемых в рассылке ложных сообщений о минировании в школах 13:58
ФАС: правила блокировки аккаунтов на YouTube «непрозрачны и необъективны». Платформе грозит штраф 13:43
Fusion Medical Animation/Unsplash
Доля «Омикрона» среди выявленных случаев коронавируса в России достигла 70% 13:11
Подростка из Канска приговорили к пяти годам колонии по делу о «взрыве» здания ФСБ в Minecraft 12:45
Оперштаб: для постановки диагноза «коронавирус» теперь достаточно экспресс-теста 12:34
В России выявили 197 076 случаев коронавируса за сутки. Это новый антирекорд 12:11
В Петербурге члена КПРФ оштрафовали за репост цитаты Сартра 12:02
Отключить рекламу

Ковид-сертификат можно будет получить по результату экспресс-теста, взятого медицинским работником

Денис Ламехов
Сегодня в 17:08

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов рассказал, что сертификат о перенесенном коронавирусе можно будет получить в том числе по положительным результатам экспресс-теста, взятого медработником. Его слова передает ТАСС.

Кузнецов уточнил, что в случае, когда экспресс-тест был сдан самостоятельно в домашних условиях, гражданин может обратиться на горячую линию «122» или позвонить по номеру поликлиники. После этого к нему направят врача, который должен будет подтвердить диагноз, проведя экспресс- или ПЦР-тест.

«Для постановки диагноза новая коронавирусная инфекция могут учитываться результаты экспресс-тестирования, проведенного медицинским работником, медицинской организацией или лабораторией», — заявил Кузнецов. Он отметил, что в этом случае ПЦР-тест не является обязательным.

О том, что диагноз коронавирус теперь может быть поставлен на основании положительного результата экспресс-теста, сообщил сегодня, 10 февраля, оперштаб по борьбе с COVID-19.

События недели на afisha.ru
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минздрав РФ
ИТАР-ТАСС
Люди
Алексей Кузнецов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить