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Премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» состоится в мае

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:09

Мини-сериал «Оби-Ван Кеноби» выйдет на Disney+ 25 мая. Об этом сообщается в твиттере Star Wars.

Премьера шоу состоится ровно через 45 лет после выхода картины «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» в прокат.

Действие сериала развернется спустя десять лет после событий фильма «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов», в финале которого Энакин стал Дартом Вейдером, а Орден джедаев был уничтожен. Оби-Ван в новом шоу будет оправляться от своего величайшего поражения — потери любимого ученика, перешедшего на темную сторону.

Оби-Вана и Энакина Скайуокера, как и в оригинальной трилогии, сыграли Юэн МакГрегор и Хейден Кристенсен. К своим прежним ролям также вернулись Джоэл Эджертон и Бонни Пессе — в приквелах они играли Оуэна и Беру Ларс, присматривающих за Люком на Татуине.

За проект отвечают режиссер Дебора Чоу («Мандалорец») и сценарист Джоби Гарольд («Меч короля Артура»).

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