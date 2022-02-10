В Петербурге закрылся после угроз пункт профилактики ВИЧ среди трансгендерных людей

Благотворительный фонд «Гуманитарное действие»* прекратил работу мобильного пункта профилактики ВИЧ среди трансгендерных людей в Петебурге. Причиной стали угрозы и провокации, передает «Коммерсант».

В пункте помощи четыре раза в месяц проводили экспресс-тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты и сифилис, раздавали средства барьерной защиты и бесплатно консультировали посетителей.

На страничках пункта в соцсетях начали появляться негативные комментарии и угрозы в адрес сотрудников и посетителей. Особенно резко пользователи восприняли анонс, подготовленный представителями транс-сообщества: в нем говорилось, что в пункте смогут проконсультировать по вопросам трансперехода и предоставят стерильные одноразовые шприцы для гормональных инъекций. Эти вопросы не оговаривались в процессе обсуждения работы пункта, уточнил гендиректор фонда Сергей Дугин.

«Среди комментариев „Таких — в бетон“ и „Сажать их надо за развращение малолетних“ стали встречаться фразы „Содом пора сжигать“ или „Найдется на них добрый человек с РПГ“», — привел примеры директор по развитию «Гуманитарного действия» Алексей Лахов.

Приостановить работу пункта решили после визита двух мужчин в масках, которые активно интересовались законностью действий НКО, предлагали ставить штамп иноагента на презервативах и обещали «вернуться».

Из официального заявления «Гуманитарного действия» следует, что работу пункта приостановили на время, но в планах у Дугина не возобновлять работу из‑за плохого влияния на репутацию фонда.

* Фонд «Гуманитарное действие» признан НКО-иноагентом.