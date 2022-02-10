перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Гигантские ящерицы и культовые персонажи в первом трейлере триквела «Мира Юрского периода» 18:24
Минцифры создаст в России аналог GitHub 18:12
Вышел трейлер фильма «Проект „Адам“» с Райаном Рейнолдсом в главной роли 17:42
Фанаты «Футурамы» требуют вернуть Джона ДиМаджо на роль робота Бендера в продолжении шоу 17:19
starwars/Twitter
Премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» состоится в мае 17:09
Ковид-сертификат можно будет получить по результату экспресс-теста, взятого медицинским работником 17:08
Эминем мог сыграть главную роль в «Безумном Максе» 16:38
В Петербурге закрылся после угроз пункт профилактики ВИЧ среди трансгендерных людей 16:35
ГИБДД: каждая седьмая машина такси в Москве неисправна 15:51
Кадр из фильма «Человек из стали»
Расселл Кроу сыграет в фильме «Крейвен-охотник» от Sony 15:48
Снуп Догга обвинили в сексуальном насилии — незадолго до его выступления на Супербоуле 15:38
Права на фильмы и игры по «Властелину Колец» и «Хоббиту» продадут на аукционе 14:46
Издание TJournal сообщило, что его сайт заблокировали в Белоруссии по решению властей 14:46
ФСБ показала задержание 14 подозреваемых в рассылке ложных сообщений о минировании в школах 13:58
ФАС: правила блокировки аккаунтов на YouTube «непрозрачны и необъективны». Платформе грозит штраф 13:43
Fusion Medical Animation/Unsplash
Доля «Омикрона» среди выявленных случаев коронавируса в России достигла 70% 13:11
Подростка из Канска приговорили к пяти годам колонии по делу о «взрыве» здания ФСБ в Minecraft 12:45
Оперштаб: для постановки диагноза «коронавирус» теперь достаточно экспресс-теста 12:34
В России выявили 197 076 случаев коронавируса за сутки. Это новый антирекорд 12:11
В Петербурге члена КПРФ оштрафовали за репост цитаты Сартра 12:02
Отключить рекламу

Эминем мог сыграть главную роль в «Безумном Максе»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:38

Эминем рассматривался на главную роль в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости». Об этом сообщает Vulture со ссылкой на книгу «Blood, Sweat & Chrome. The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road».

По словам художника-постановщика Марка Секстона, режиссер Джордж Миллер интересовался тем, чтобы рэпер сыграл главного героя после просмотра картины «Восьмая миля». Однако Эминем отказался из‑за того, что съемки «Безумного Макса» проходили в Австралии. Отмечается, что музыкант был готов сыграть в картине, но только если бы съемки проходили в его родном штате.

«Я отчасти рад, что этого не произошло. Эминем, правда? Там совсем другой уклон. И феминистская история, стоящая за „Безумным Максом: Дорога ярости“, могла бы немного пострадать, если бы он сыграл эту роль», — сказал художник раскадровки Марк Секстон.

Кроме того, режиссер рассматривал Рианну на роль Фуриосы. «Обычно актеры приходят в очень повседневной одежде, но Рианна выглядела потрясающе, когда вошла. Я не уверен, что она вообще знала о содержании фильма, поэтому она оделась как Рианна, что было правильным решением», — вспоминает Миллер о кастинге.

Фуриосу также могли сыграть Джессика Честейн и Галь Гадот, «жен» — Дженнифер Лоуренс и Марго Робби, а Макса — Джереми Реннер, Хит Леджер, Майкл Фассбендер, Юэль Киннаман, Эрик Бана и Арми Хаммер.

24 мая 2024 года на экраны выйдет спин-офф «Безумного Макса» под названием «Фуриоса». Он расскажет о юности Фуриосы — ее в фильме сыграет Аня Тейлор-Джой. Режиссером выступит Джордж Миллер.

События недели на afisha.ru
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Эминем
Рианна
Джордж Миллер
Джессика Честейн
Галь Гадот
Дженнифер Лоуренс
Марго Робби
Джереми Реннер
Майкл Фассбендер
Юэль Киннаман
Эрик Бана
Арми Хаммер
Аня Тейлор-джой
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить