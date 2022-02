Эминем мог сыграть главную роль в «Безумном Максе»

Эминем рассматривался на главную роль в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости». Об этом сообщает Vulture со ссылкой на книгу «Blood, Sweat & Chrome. The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road».

По словам художника-постановщика Марка Секстона, режиссер Джордж Миллер интересовался тем, чтобы рэпер сыграл главного героя после просмотра картины «Восьмая миля». Однако Эминем отказался из‑за того, что съемки «Безумного Макса» проходили в Австралии. Отмечается, что музыкант был готов сыграть в картине, но только если бы съемки проходили в его родном штате.

«Я отчасти рад, что этого не произошло. Эминем, правда? Там совсем другой уклон. И феминистская история, стоящая за „Безумным Максом: Дорога ярости“, могла бы немного пострадать, если бы он сыграл эту роль», — сказал художник раскадровки Марк Секстон.

Кроме того, режиссер рассматривал Рианну на роль Фуриосы. «Обычно актеры приходят в очень повседневной одежде, но Рианна выглядела потрясающе, когда вошла. Я не уверен, что она вообще знала о содержании фильма, поэтому она оделась как Рианна, что было правильным решением», — вспоминает Миллер о кастинге.

Фуриосу также могли сыграть Джессика Честейн и Галь Гадот, «жен» — Дженнифер Лоуренс и Марго Робби, а Макса — Джереми Реннер, Хит Леджер, Майкл Фассбендер, Юэль Киннаман, Эрик Бана и Арми Хаммер.

24 мая 2024 года на экраны выйдет спин-офф «Безумного Макса» под названием «Фуриоса». Он расскажет о юности Фуриосы — ее в фильме сыграет Аня Тейлор-Джой. Режиссером выступит Джордж Миллер.