Расселл Кроу сыграет в фильме «Крейвен-охотник» от Sony

Расселл Кроу присоединился к актерскому составу фильма Sony «Крейвен-охотник». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Премьера картины запланирована на 13 января 2023 года. Детали сюжета, включая роль Кроу, пока держатся в секрете. По информации издания, многие из главных актеров будут членами семьи злодея Крейвена.

Фильм снимает Дж.-С.Чандор по сценарию Артура Маркама, Мэтта Холлоуэя и Ричарда Уэнка. В качестве продюсеров выступили Ави Арад и Мэтт Толмак.

Русский охотник Крейвен является одним из самых известных врагов Человека-паука. Он дебютировал в комиксах в 1964 году, в 15-м номере «The Amazing Spider-Man». Персонажа создали Стэн Ли и Стив Дитко.

В фильме злодея сыграет Аарон Тейлор-Джонсон. Ранее он играл персонажа Ртуть в киноленте «Мстители: Эра Альтрона».