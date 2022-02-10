Женщина подала в суд Лос-Анджелеса иск против Снуп Догга и его бизнес-партнера Дон Хуана, обвинив мужчин в сексуальном насилии. Об этом сообщает Rolling Stone.

По словам неназванной женщины, она работала в подтанцовке на концерте в Анахайме 29 мая 2013 года. После выступления Хуан предложил довезти ее до дома, но вместо этого привез пострадавшую в свою резиденцию и якобы принудил к оральному сексу, затем то же самое сделал рэпер.

Источники TMZ рассказали о 10 млн долларов, которые женщина требовала от обвиняемых в досудебном порядке, но ей в этом отказали.

Снуп Догг в инстаграме отверг слова женщины, написав о начале «сезона золотоискателей». Его представители отметили, что обвинение в адрес рэпера поступило незадолго до Супербоула, на котором он должен выступить в перерыве между матчами.