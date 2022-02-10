ФАС: правила блокировки аккаунтов на YouTube «непрозрачны и необъективны». Платформе грозит штраф

ФАС России заявила, что действия Google, связанные с блокировками аккаунтов на платформе YouTube (принадлежит компании), нарушают антимонопольное законодательство, ущемляют интересы пользователей и ограничивают конкуренцию. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства.

В заявлении указано: «Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube, являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий».

Теперь Google грозит штраф в рамках административного дела. Объем санкций определит суд.

Одна из самых громких блокировок на YouTube за последнее время — прекращение работы двух каналов немецкой редакции Russia Today. В ответ на это (а также на запрет спутникового и иного вещания RT DE в Германии) МИД России прекратил вещание германской телерадиокомпании Deutsche Welle в стране.

Среди других случаев — блокировка страниц, связанных с ДНР и ЛНР, а также аккаунта выступающей против обязательной вакцинации актрисы Марии Шукшиной.