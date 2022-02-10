Доля «Омикрона» среди выявленных случаев коронавируса в России достигла 70%

Доля «Омикрон»-варианта среди выявленных случаев COVID-19 в России достигла 70%. Заявление оперштаба по борьбе с заболеванием передает ТАСС.

В штабе добавили, что на данный момент распространение штамма зафиксировано в 84 субъектах страны из 85, однако не раскрыли, какой регион не затронут «Омикроном».

8 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на новый вариант коронавируса приходится более 60% выявляемых в стране случаев.

Днем ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что до 95% случаев COVID-19 в Москве приходится на «Омикрон». В столице этот штамм стал доминирующим в конце января.

За последние сутки в России выявили рекордные 197 076 новых случаев коронавируса — это почти на 14 тыс. заболевших больше, чем вчера.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 404 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (78,8 млн), на втором — Индия (42,4 млн). За ними идут Бразилия (26,9 млн), Франция (21 млн) и Великобритания (18 млн).