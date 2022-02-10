Оперштаб: для постановки диагноза «коронавирус» теперь достаточно экспресс-теста

Диагноз «коронавирус» теперь может быть поставлен на основании положительного результата экспресс-теста. Заявление оперштаба по борьбе с COVID-19 передает ТАСС.

Таким образом, подтверждать его с помощью ПЦР-теста больше не нужно. Норма принята в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 года.

За последние сутки в России выявили рекордные 197 076 новых случаев коронавируса — это почти на 14 тыс. заболевших больше, чем вчера.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 404 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (78,8 млн), на втором — Индия (42,4 млн). За ними идут Бразилия (26,9 млн), Франция (21 млн) и Великобритания (18 млн).