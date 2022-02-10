В Петербурге члена КПРФ оштрафовали за репост цитаты Сартра

Суд в Петербурге оштрафовал члена КПРФ Алексея Филиппова по обвинению в возбуждении ненависти или вражды (статья 20.3.1 КоАП). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Сумма штрафа составила 10 тыс. рублей. Поводом послужил репост записи с цитатой французского писателя и философа Жан-Поля Сартра «Любой антикоммунист — сволочь». По словам Филиппова, запись с высказыванием он репостнул из сообщества «Коммунисты Могилевщины».

Помощник депутата Законодательного собрания Александр Рогожкин отмечал, что прокуратура не смогла найти эту цитату в изданных в России работах Сартра и приписала ее Филиппову. На судебное заседание представители КПРФ принесли около 30 листов с оригиналами и переводами материалов из западной прессы, где эта фраза была использована как цитата Сартра.

Рогожкин отмечал, что репостнутый коммунистом отрывок был взят из статьи писателя, которую не переводили на русский язык. В оригинале Сартр называет антикоммунистов «chien» (дословно «пес»).

Юрист Татьяна Дьячкова, защищавшая Филиппова, сообщила каналу «Ротонда», что будет обжаловать приговор.