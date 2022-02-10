перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили 197 076 случаев коронавируса за сутки. Это новый антирекорд 12:11
В Петербурге члена КПРФ оштрафовали за репост цитаты Сартра 12:02
Дополнение «Свадебные истории» для The Sims 4 не выйдет в России из‑за ЛГБТ-свадьбы двух симов 11:47
Markus Winkler/Unsplash
МВД закрыло три крупнейших сайта по продаже данных краденных банковских карт 11:06
Лигу безопасного интернета покинули операторы связи 11:00
На стримингах появился концертный альбом Канье Уэста «Late Orchestration» 9:56
На аукционе продали 200 пар кроссовок, созданных Вирджилом Абло, за 25 млн долларов 9:51
Опрос: россияне смогли бы прожить на накопления не больше трех месяцев 8:53
Netflix/YouTube
Звезда «Сплетницы» подозревается в убийстве подруги в трейлере «The Weekend Away» 4:12
Эдриен Броди снимется вместе с Крисом Эвансом в романтическом экшене «Ghosted» 3:24
Кара Делевинь сыграет в триллере «Восхождение». Он расскажет об акции Гринписа в защиту Арктики 2:52
Польский режиссер Агнешка Холланд снимет байопик о Франце Кафке 1:52
Футболист Кýрт Зумá пнул своего кота. Он лишился контракта с Adidas и был отстранен от игр 1:10
Futurama.Fox/Instagram
Hulu выпустит продолжение «Футурамы». Оно выйдет в 2023 году 0:30
Kodak Black анонсировал альбом «Back for Everything» и выпустил новый сингл Вчера в 23:23
Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Шейлин Вудли снимутся в фильме Майкла Манна «Феррари» Вчера в 23:08
«Интерфакс»: Минфин предложил разрешить иностранцам удаленно покупать криптовалюту в России Вчера в 22:42
Девочка воспламеняет все вокруг в трейлере фильма «Firestarter». Ее отца играет Зак Эфрон Вчера в 22:18
Cancillería del Ecuador/Wikimedia
Сторонники Ассанжа собрали более 50 млн долларов для его адвокатов с помощью продажи NFT Вчера в 22:18
Вступительные и финальные титры в фильмах — это интересно. Доказывают пользователи Reddit Вчера в 21:40
Отключить рекламу

В Петербурге члена КПРФ оштрафовали за репост цитаты Сартра

Денис Ламехов
Сегодня в 12:02

Суд в Петербурге оштрафовал члена КПРФ Алексея Филиппова по обвинению в возбуждении ненависти или вражды (статья 20.3.1 КоАП). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Сумма штрафа составила 10 тыс. рублей. Поводом послужил репост записи с цитатой французского писателя и философа Жан-Поля Сартра «Любой антикоммунист — сволочь». По словам Филиппова, запись с высказыванием он репостнул из сообщества «Коммунисты Могилевщины».

Помощник депутата Законодательного собрания Александр Рогожкин отмечал, что прокуратура не смогла найти эту цитату в изданных в России работах Сартра и приписала ее Филиппову. На судебное заседание представители КПРФ принесли около 30 листов с оригиналами и переводами материалов из западной прессы, где эта фраза была использована как цитата Сартра.

Рогожкин отмечал, что репостнутый коммунистом отрывок был взят из статьи писателя, которую не переводили на русский язык. В оригинале Сартр называет антикоммунистов «chien» (дословно «пес»).

Юрист Татьяна Дьячкова, защищавшая Филиппова, сообщила каналу «Ротонда», что будет обжаловать приговор.

События недели на afisha.ru
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
КПРФ
Генпрокуратура РФ
Люди
Жан-поль Сартр
Алексей Филиппов
Александр Рогожкин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить