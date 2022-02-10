Дополнение «Свадебные истории» для The Sims 4 не выйдет в России из‑за ЛГБТ-свадьбы двух симов

В «Свадебных историях» есть сюжетная линия симов Доминики и Камиллы, «пары, чья любовь не знает границ». Именно их история нарушает законодательство о пропаганде ЛГБТ в России.

Electronic Arts сообщила о том, что набор «Свадебные истории» для The Sims 4 будет недоступен в России. Это связано с тем, что в новом дополнении есть ЛГБТ-свадьба двух симов.

В EA отказались от выпуска набора потому, что не смогут «свободно рассказать историю Дом и Кэм во всех странах мира так», как они ее представляют, и избежать «существенных изменений».

«Основа нашей работы в The Sims — возможность создать любую историю без ограничений. Отказавшись от истории Кэм и Дом, мы были бы вынуждены пойти на компромисс с нашими ценностями. Мы дорожим свободой быть собой, любить и делиться своим опытом без ограничений», — говорится в заявлении разработчиков.

«Свадебные истории» посвящены организации бракосочетаний, мальчишников и девичников. Попробовать провести свадьбу своих симов игроки в остальном мире смогут с 17 февраля.