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Лигу безопасного интернета покинули операторы связи

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:00

Лига безопасного интернета (ЛБИ), которая жаловалась на Моргенштерна и Юрия Дудя, проводит реорганизацию. В связи с этим из организации, основанной владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым, вышли все операторы связи и интернет компании. Об этом сообщает «Коммерсант».

До 8 февраля в списке участников на сайте ЛБИ были «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком», МТС, «Лаборатория Касперского», сервис знакомств «Мамба», несколько небольших IT-компаний и некоммерческих фондов. На данный момент раздел пустует и находится «в процессе обновления».

В «Ростелекоме», «Вымпелкоме» и «МегаФоне» подтвердили эту информацию, МТС от комментариев отказался. Собеседники издания уточнили, что из организации вышли все операторы связи, компании никогда не давали денег ЛБИ, от них требовалось только «формальное присутствие в списке участников».

Кроме того, по словам источников «Коммерсанта», Малофеев тоже «отошел от поддержки ЛБИ» с 2021 года — организация искала финансирование и «нашла нового покровителя».

В Лиге пояснили изданию, что идет реорганизация органов управления — попечительского совета, правления и состава членов организации. Изменения коснутся также устава и условий участия. Завершить процесс планируется к апрелю 2022 года.

После реорганизации ЛБИ может вернуться к идее продвижения «белых списков», считает собеседник издания. Это предложение — операторы связи должны давать доступ только к безопасным сайтам — организация продвигала в 2015 году, но участники рынка посчитали идею «неприкрытой цензурой», а также говорили об отсутствии необходимого для этого оборудования. Однако с тех пор, после принятия закона о «суверенном интернете», нужные технологии у компаний появились.

Лигу безопасного интернета возглавляет Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной. Организация неоднократно жаловалась на пропаганду наркотиков и терроризма в песнях и клипах Моргенштерна, OG Buda и других исполнителей, а также в роликах Юрия Дудя и сотен других блогеров.

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