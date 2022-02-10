На стримингах появился концертный альбом Канье Уэста «Late Orchestration»

Пластинка была записана вживую на студии Abbey Road в присутствии трехсот гостей. Музыкант исполнил треки с альбомов «The College Dropout» (2004) и «Late Registration» (2005) под аккомпанемент струнного оркестра из 17 участниц.

На стриминговых площадках появился концертный альбом Канье Уэста «Late Orchestration» 2006 года. Он доступен на Spotify и Apple Music .

Среди приглашенных артистов были Lupe FIasco, The Game и Cam’ron — те, кто читал вместе с Уэстом на этих двух студийных альбомах.

Десятый полноформатник Канье Уэста «Donda», выпуск которого неоднократно переносился, увидел свет 29 августа. В треклист попали 26 композиций, в которых рэпер рефлексирует над событиями из своего прошлого. В преддверии релиза пластинки артист провел три презентации-перформанса.