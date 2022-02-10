Звезда «Сплетницы» подозревается в убийстве подруги в трейлере «The Weekend Away»

Фильм рассказывает о путешествии двух подруг в Хорватию, закончившееся загадочной и неожиданной трагедией — гибелью одной из них. Для оставшейся в живых девушки случившееся оборачивается тем, что она оказывается в числе подозреваемых в убийстве.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер криминального триллера «The Weekend Away» («Поездка на выходные»), главную роль в котором исполнила американская актриса Лейтон Мистер («Сплетница», «Монте-Карло»). Премьера ленты намечена на 3 марта.

Мистер исполнила роль Бет — выжившей подруги, которой предстоит доказать свою непричастность к преступлению и выяснить правду об исчезновении Кейт (ее в фильме сыграла Кристина Вульф). Также в ленте снялись Зиад Бакри и Люк Норрис.

Постановщиком «The Weekend Away» выступила Ким Фаррант, известная по картинам «Ангел мой» с Нуми Рапас и «Чужая страна» с Николь Кидман. Сценарий триллера написала Сара Алдерсон. Оператором стал Ной Гринберг («Мой любимый враг», «Месть Лиззи Борден»).

Музыку к фильму создал Дэниэл Вол («Цвет времени», «Проект „Синяя книга“», «Дублерша»). Среди продюсеров — Эрика Стейнберг («Бесславные ублюдки», «Убить Билла»), Бен Паг («Добро пожаловать в капкан», «Демон внутри») и Чарли Моррисон («Дивергент, глава 2: Инсургент»).