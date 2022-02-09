Kodak Black анонсировал альбом «Back for Everything» и выпустил новый сингл

Согласно заявлению музыканта, выпуск пластинки намечен на 25 февраля. Он также поделился обложкой грядущего релиза.

«Back for Everything» станет пятым альбомом музыканта. Предыдущий полноформатник «Bill Israel» Kodak Black выпустил в 2020-м, находясь в тюрьме по обвинению в незаконном хранении оружия. В январе 2021-го в последний день пребывания в должности президента США Дональд Трамп помиловал музыканта.

В апреле минувшего года Kodak Black признал свою вину по делу о сексуальном насилии. Инцидент произошел в 2016-м, когда он напал на учащуюся старшей школы. Рэпер получил 18 месяцев условного срока, пойдя на сделку со следствием.