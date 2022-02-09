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Сторонники Ассанжа собрали более 50 млн долларов для его адвокатов с помощью продажи NFT

Денис Ламехов
Сегодня в 22:18

Сторонники основателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрали более 50 млн долларов для его адвокатов с помощью продажи NFT. Об этом сообщает Reuters.

Проект «Censored» был запущен диджитал-художником, работающим под псевдонимом Pak. На аукцион был выставлен токен «Часы». На нем изображен таймер, показывающий количество дней, которые Ассанж провел за решеткой.

Группа инвесторов AssangeDAO приобрела работу за 16 593 единицы валюты Ethereum, что равняется примерно 52,8 млн долларов США, эти деньги будут переданы защитникам Ассанжа. Подробнее об NFT-индустрии «Афиша Daily» писала здесь.

В декабре 2021 года британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Адвокаты основателя WikiLeaks попросили Высокий суд Лондона разрешить обжалование решения в Верховном суде.

В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют в разглашении государственной тайны и нарушении антитеррористического законодательства. Ему грозит 175 лет тюрьмы.

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