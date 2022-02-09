Сторонники Ассанжа собрали более 50 млн долларов для его адвокатов с помощью продажи NFT

Сторонники основателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрали более 50 млн долларов для его адвокатов с помощью продажи NFT. Об этом сообщает Reuters.

Проект «Censored» был запущен диджитал-художником, работающим под псевдонимом Pak. На аукцион был выставлен токен «Часы». На нем изображен таймер, показывающий количество дней, которые Ассанж провел за решеткой.