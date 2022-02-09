🚀 Дело против Моргенштерна, госпитализация Жириновского и другие новости дня

В России выявили 183 103 случая коронавируса — это новый антирекорд. За последние сутки умерли 669 человек, выздоровели — 97 163.

Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу c заражением «Омикрон»-штаммом коронавируса. По официальным данным, состояние политика стабильное, источник ТАСС называет его «тяжелым», а собеседник РБК — «критическим».

Полиция Набережных Челнов возбудила новое административное дело о пропаганде наркотиков в отношении Моргенштерна — причиной стала татуировка в виде листьев марихуаны на груди рэпера. Однако суд вернул дело в полицию, сообщил «Интерфакс».

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина заявила, что директор гимназии № 168 не называла поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса «пособниками фашистов» и «врагами народа». По словам Потехиной, эта история выдумана.

Правительство России одобрило концепцию Минфина по регулированию криптовалют. Если ее примут, то пользователи будут проходить идентификацию и открывать кошелек в банке.

Минюст США сообщил об аресте гражданина России и США Ильи Лихтенштейна и его супруги, американки Хизер Морган, — они обвиняются в краже 119,8 тыс. биткоинов, которые на данный момент стоят порядка 4,5 млрд долларов. «Афиша Daily» рассказала, кто такая Морган: «кринж»-рэперша и журналистка.

Адель стала триумфатором премии Brit Awards-2022. Она получила статуэтки в трех главных категориях: «Музыкант года», «Альбом года», а также «Песня года» за композицию «Easy on Me».

Бюджет боевика «Миссия невыполнима-7» превысил 290 млн долларов — это как минимум на 50 млн долларов больше, чем планировалось. Непредвиденные расходы связаны с пандемией коронавируса, постоянными переносами начала съемок и трюками Тома Круза.

В России разрабатывают новую экранизацию повести «Трудно быть богом» Аркадия и Бориса Стругацких. Это будет сериал в жанре социальной фантастики, который должен стать масштабным международным проектом с несколькими сюжетными линиями.

В Crocus City Hall пройдет премия «Жара Media Awards», где наградят российских блогеров и стримеров. Среди номинаций — «Интервьюер года», «YouTube-шоу», «TikTok-герой», «Медиаперсона», «Digital-певица» и «Digital-певец».