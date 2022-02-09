Вице-губернатор Петербурга Потехина: директор школы № 168 не называла Хармса пособником фашистов

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, курирующая в городе деятельность комитета по образованию, заявила, что директор гимназии № 168 не произносила слов о «пособниках фашистов» и «врагах народа» применительно к поэтам Александру Введенскому и Даниилу Хармсу. Ее слова передает «Фонтанка».

Потехина добавила, что между директором и уволившейся из школы Серафимой Сапрыкиной произошел конфликт: «Он был вызван непониманием, как, в принципе, живет и работает школа».

В интервью телеграм-каналу «Ротонда» Ирина Потехина уточнила: «Серафима — живой и увлекающийся человек, но ее проблемы связаны с тем, что школа живет по образовательным стандартам, по учебным планам и программам, а она хочет жить в соответствии с вдохновением. Это основной, можно сказать, мировоззренческий конфликт».

Потехина сообщила, что в январе 2022 года Сапрыкина устроилась на новую работу в школу № 70, однако вновь уволилась через 16 дней из‑за конфликта, который касался школьных правил.

«Вся история про „пособников фашистов“ выдумана от начала до конца», — добавила вице-губернатор. Согласно данным чиновницы, на классном часе Сапрыкина не стала рассматривать предусмотренную планом тему битвы за Москву, а обсудила поэзию Веденского и Хармса. По словам Потехиной, ученики не оценили подачу темы «на эмоциях» и сообщили, что педагог-организатор «гнала депрессняк».

Также вице-губернатор сообщила, что Сапрыкина не учитель и не была им — она работала в библиотеке и в музее. «Это организация внеклассной работы. Но в школе даже для внеклассной работы все равно существуют учебные планы и программы», — добавила Потехина.

6 февраля Серафима Сапрыкина рассказала, что уволилась из гимназии № 168 после того, как прочитала десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По ее словам, директор гимназии заявила, что эти поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов».