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В сети появился трейлер сериала «Жизнь и Бет» — нового проекта Эми Шумер

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:50

Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер комедийного сериала «Жизнь и Бет» («Life & Beth») — нового проекта американской актрисы, сценаристки и продюсера Эми Шумер, известной по «Красотке на всю голову» и «Девочкам».

В новом шоу Шумер сыграла девушку по имени Бет, чья жизнь на первый взгляд выглядит идеальной. Бет построила успешную карьеру в качестве дистрибьютера вина, поселилась на Манхэттене и встретила парня, с которым состоит в долгосрочных отношениях.

Но неожиданный инцидент заставляет героиню осознать, что она живет не той жизнью, о которой когда‑либо мечтала. Тогда Бет решает перевернуть все в своей жизни: она расстается с бойфрендом, задумывается и новой работе и уезжает подальше от Нью-Йорка.

В сериале Бет будет вспоминать о своем прошлом и сталкиваться с подростковыми травмами, будет учиться быть более целеустремленной и прислушиваться к себе. Следить за путешествием героини Шумер в новую жизнь можно будет на Hulu с 18 марта.

В «Жизнь и Бет» снимутся Майкл сера, Сюзанна Флуд, Вайолет Янг, Кевин Кейн, Яманейка Сондерс, Лора Бенанти, Ларри Оуэнс, Майкл Рапапорт, Роузбад Уолкер и ЛаВар Уолкер. Шумер выступит сценаристкой, режиссером и исполнительным продюсером проекта наряду с Кейн, Дэниелом Пауэллом и Райаном МакФолом.

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