Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер комедийного сериала «Жизнь и Бет» («Life & Beth») — нового проекта американской актрисы, сценаристки и продюсера Эми Шумер, известной по «Красотке на всю голову» и «Девочкам».

В новом шоу Шумер сыграла девушку по имени Бет, чья жизнь на первый взгляд выглядит идеальной. Бет построила успешную карьеру в качестве дистрибьютера вина, поселилась на Манхэттене и встретила парня, с которым состоит в долгосрочных отношениях.

Но неожиданный инцидент заставляет героиню осознать, что она живет не той жизнью, о которой когда‑либо мечтала. Тогда Бет решает перевернуть все в своей жизни: она расстается с бойфрендом, задумывается и новой работе и уезжает подальше от Нью-Йорка.