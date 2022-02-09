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За прошлый год россияне выпили 1,56 млрд литров крепкого алкоголя. Треть из них — контрафакт

Виктория Шанина
Сегодня в 18:01

Объем продаж крепкого алкоголя в 2021 году составил 1,56 млрд литров. Это около 2,23 млрд бутылок, пишет ТАСС со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.

Основным каналом продаж осталась розничная торговля — 98% от всего алкоголя. Кафе и рестораны продали всего 45–65 млн литров алкоголя за год.

От общего количества реализованного алкоголя примерно 27% продукции — нелегальная. По оценке экспертов университета, это 611 млн бутылок в год.

Проблему контрафакта эксперты предлагают решать введением цифровой маркировки. Авторы исследования ВШЭ также решили оценить потенциальные затраты и выгоды от этой инициативы для участников рынка.

«По нашим оценкам, прибыль добросовестных участников рынка при сокращении нелегального оборота на 70% может вырасти на 17–18 млрд рублей, а чистый выигрыш добросовестных производителей от введения обязательной маркировки может составить 10–11 млрд рублей в год», — заявили эксперты.

Доходы государства при введении цифровой маркировки могут вырасти на 73–79 млрд рублей в год, отмечается в исследовании.

По подсчетам Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, в 2020 году россияне пили меньше. Тогда за год было продано всего около 1,2 млрд литров крепких напитков.

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ИТАР-ТАСС
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