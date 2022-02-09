Активистку Дарью Серенко арестовали на 15 суток из‑за поста с запрещенной символикой

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток активистку и писательницу Дарью Серенко. Об этом пишет телеграм-канал «Апология».

Суд признал Серенко виновной в нарушении статьи 20.3 КоАП (демонстрация нацистской или экстремистской символики). По информации «Апологии», речь идет о посте в инстаграме с логотипом «Умного голосования». Официального подтверждения этой информации пока нет.

Дарья Серенко была задержана накануне, 8 февраля. Она рассказала, что оперативники уголовного розыска забрали ее из кафе и отвезли в ОМВД по Тверскому району.

Тогда же девушка сообщала, что болеет: у нее диагностирован отит. Активистку оставили в отделении полиции на ночь. На нее был составлен протокол по статье о демонстрации нацистской или экстремистской символики.

4 февраля Дарья писала, что полиция пришла к ее квартире и «ломится в дверь». На тот момент суть обвинений была неизвестна.