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Google выпустил дудл в честь 150-летия Государственного исторического музея

Денис Ламехов
Сегодня в 17:16

Платформа Google разместила на главной странице дудл, посвященный 150-летию московского Государственного исторического музея (ГИМ). Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

Работа создана российской художницей Томой Вагнер. Надпись «Google» в ней стилизована под начертание букв старославянского или церковного алфавита, а фоном служит само изображение музея. Дудл доступен только для российских пользователей.

ГИМ был основан в 1872 году. Это один из крупнейших музеев национальной истории России. В его собрании — артефакты от времен античности до начала XX века, среди которых скифское золото, ранние печатные книги, личные вещи Ивана IV и Петра I, берестяные грамоты Великого Новгорода.

Всего фондовая коллекция музея насчитывает 4,8 миллиона предметов. Здание музея, построенное в 1875–1883 годах, с 1990 года входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как часть ансамбля Красной площади.

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