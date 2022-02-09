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«Кринж»-рэперша и журналистка: кто такая Хизер Морган, обвиняемая в самой крупной краже биткоинов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:45

Сегодня Минюст США сообщил об аресте семейной пары из Нью-Йорка — Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган. Их обвиняют в хищении 119,8 тыс. биткоинов, которые стоят порядка 4,5 млрд долларов. Это самая большая сумма в истории США, изъятая в крипте.

В сети на супругов обратили пристальное внимание, особенно на 31-летнюю американку Морган и ее сценический образ Razzlekhan. Этот псевдоним пользователи заметили в иске Минюста США и принялись искать его «цифровой след». И кое‑что нашли.

Морган (она же Razzlekhan) записывала рэп и выкладывала клипы на свой ютьюб-канал и в тиктоке. Видео уже недоступны, но их успели перезалить.

В одном из треков она поет, что «зашла слишком далеко», но никто не знает, где она прячется. Морган называет себя «рэпером, экономистом, журналистом, писателем и CEO» неназванной компании, а еще упоминает «предпринимателей и хакеров».

Но пользователи считают, что суду стоит присмотреться к другим словам: «Spearfish your password/All your funds transferred» — «Выловила твой пароль,/Все твои средства переведены». По их мнению, это напрямую указывает на то, что она причастна к взлому гонконгской биржи криптовалют Bitfinex, откуда в 2016 году и пропало так много биткоинов.

Кроме того, у Razzlekhan есть собственный сайт. Там она называет себя «крокодилом с Уолл-стрит» и «Чингисханом, только еще шикарнее». А в тиктоке Морган выкладывала короткие ролики с котом, фристайлами, кривляньями и прогулками по Нью-Йорку.

«Лол, у нее есть тикток». На видео Морган рассказывает, как «построила многомиллионный бизнес без привлеченных инвестиций в свои 20 с небольшим лет»

Изучив соцсети Морган и ее творчество, пользователи удивились, как она и ее муж могли украсть такие большие деньги.

Это еще не все. The Verge узнал, что Морган «много писала» для бизнес-изданий Inc. и Forbes. В ее профиле указано, что она разрабатывает «лучшие способы борьбы с мошенничеством и киберпреступностью», а также что ей нравится читать рэп и создавать модную уличную одежду. В одной из своих публикацией она делится советами, как обезопасить свой бизнес от киберпреступников.

В 2014 году Морган написала, что «трудно предсказать точное время, когда стоимость биткоина достигнет нуля, но это рано или поздно произойдет». В декабре 2021 года, когда Морган уже занималась криптовалютами, она поделилась предчувствием, что «этот пузырь скоро лопнет».

Хотя основная часть обвинений Минюста приходится на Лихтенштейна, Морган по-прежнему остается одной из главных подозреваемых: она якобы предоставила ложную информацию по как минимум одной криптобирже, на которой держала биткоины. Если супругов признают виновными в отмывании денег и преступном сговоре, то им грозит до 25 лет лишения свободы.

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