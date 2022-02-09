В Москве пройдет премия «Жара Media Awards», где наградят российских блогеров и стримеров

28 февраля в Crocus City Hall состоится церемония награждения российских блогеров «Жара Media Awards». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы премии.

Среди номинаций — «Интервьюер года», «YouTube-шоу», «TikTok-герой», «Медиаперсона», «Стример», «Digital-певица» и «Digital-певец».

В премии примут участие и проведут выступления Егор Шип, Люся Чеботина, Джиган, Миша Марвин и Ханна, Катя Адушкина, Karna.val, Ваня Дмитриенко, Хабиб и другие.

Победителей выберут открытым голосованием: отдать голос за любимого блогера можно до 20 февраля на zhara.tv. Билеты на мероприятие — по ссылке.

«Жара Media Awards» — первая медиапремия, посвященная блогерам самых разных направлений. Ее создателями выступили организаторы фестивалей «Жара» и музыкальный телеканал «Жара TV».