SpaceX потеряла новые спутники Starlink из‑за геомагнитной бури

SpaceX из‑за атмосферного сопротивления на низких высотах потеряла 40 из 49 новых спутников Starlink. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что спутники не смогли выйти из безопасного режима и начать коррекцию орбиты. Геомагнитная буря вызвала нагрев атмосферы и увеличение плотности на низких высотах. По данным бортового GPS, атмосферное сопротивление увеличилось на 50%.

Команда Starlink приняла решение перевести спутники в безопасный режим, в котором они перемещались впритык, как лист бумаги, чтобы минимизировать сопротивление. Однако это не помогло и аппараты вышли из строя.

В SpaceX заверили, что сходящие с орбиты спутники представляют нулевой риск столкновения с другими спутниками и разрушаются при входе в атмосферу. Это означает отсутствие орбитального мусора и падение частей аппарата на землю.

Запуск Starlink состоялся 3 февраля со стартового Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Вторая ступень Falcon 9 вывела 49 спутников на запланированную орбиту с перигеем (точка околоземной орбиты) около 210 километров над Землей.