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SpaceX потеряла новые спутники Starlink из‑за геомагнитной бури

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:56

SpaceX из‑за атмосферного сопротивления на низких высотах потеряла 40 из 49 новых спутников Starlink. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что спутники не смогли выйти из безопасного режима и начать коррекцию орбиты. Геомагнитная буря вызвала нагрев атмосферы и увеличение плотности на низких высотах. По данным бортового GPS, атмосферное сопротивление увеличилось на 50%.

Команда Starlink приняла решение перевести спутники в безопасный режим, в котором они перемещались впритык, как лист бумаги, чтобы минимизировать сопротивление. Однако это не помогло и аппараты вышли из строя.

В SpaceX заверили, что сходящие с орбиты спутники представляют нулевой риск столкновения с другими спутниками и разрушаются при входе в атмосферу. Это означает отсутствие орбитального мусора и падение частей аппарата на землю.

Запуск Starlink состоялся 3 февраля со стартового Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Вторая ступень Falcon 9 вывела 49 спутников на запланированную орбиту с перигеем (точка околоземной орбиты) около 210 километров над Землей.

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