YouTube начал ограничивать количество зрителей на стримах маленьких каналов. Для чего это нужно?

YouTube начал ограничивать доступ к некоторым видео и прямым трансляциям, которые опубликовали каналы с небольшим количеством подписчиков. Некоторые называют это цензурой на фоне антипрививочных протестов в Канаде, но сама платформа уверяет, что все дело в безопасности пользователей.
«Это видео популярно! Из‑за короткой истории автора мы ограничиваем количество зрителей. Подпишитесь на этот канал, чтобы помочь этому автору охватить более широкую аудиторию», — гласит плашка, которая не дает посмотреть ролик.
Зачастую предупреждение «Видео недоступно» появляется, когда автор удалил ролик или сделал его приватным. Но в этом случае с видео все в порядке, а ограничить к нему доступ решил сам YouTube. Чтобы ограничение исчезло, на канале должно быть не менее 1000 подписчиков.
Новую фишку обсудили на Reddit. Пост собрал больше 50 тыс. лайков и 2200 комментариев. Большинство пользователей не одобрили новую политику YouTube: многие задались вопросом, зачем такое ограничение нужно платформе, и назвали это идиотизмом.
Предполагалось, что так YouTube пытается блокировать трансляции с протестов дальнобойщиков против вакцинации в Канаде
В соцсетях появилась теория: «ограничение из‑за популярности» ввели для подавления антипрививочного протеста дальнобойщиков в Канаде. Мол, забастовку мало освещали в СМИ, поэтому на YouTube появились прямые трансляции, которые одну за другой блокировали.
На фоне обвинений YouTube в цензуре актривизировались другие платформы. В твиттер-аккаунте Odysee появился пост с призывом публиковать видео на их площадке. «Мы единственная соцсеть на планете, предназначенная для людей, а не для корпораций», — сказали там.
Однако «ограничение из‑за популярности» не связано с протестами дальнобойщиков
Первое сообщение в соцсетях с упоминанием «ограничения из‑за популярности» появилось 8 января, за две недели до начала протестов. Пользователь твиттера хотел посмотреть прямую трансляцию с гонок на собачьих упряжках, которую вел канал с менее чем 300 подписчиками.
В сентябре 2021 года YouTube изменил политику в отношении мобильных прямых трансляций, чтобы поддержать начинающих авторов. До этого пользователи вообще не могли вести эфир с телефона, если у них было меньше 1000 подписчиков.
«Если на вашем канале менее 1000 подписчиков и вы решите провести трансляцию с мобильного устройства, то она будет показана ограниченному числу зрителей. Кроме того, доступ к ее записи по умолчанию будет открыт только вам. Мы ввели эти ограничения в целях безопасности», — говорится в новых правилах.
Администрация платформы объяснила, что у маленьких каналов, «как правило, еще не сложилась хорошая репутация на YouTube» и нет уверенности в том, что малопопулярные авторы не будут транслировать «неприемлемый контент».
Mashable полагает, что таким образом YouTube, вероятно, борется с пользователями, которые нарушают правила платформы и создают новые каналы взамен заблокированных. «Если нарушитель получил от YouTube предупреждение и больше не может вести трансляции, то что ему мешает создать новый канал и запустить трансляцию уже там?» — пишет издание.
Кроме того, новая политика предотвращает незаконные трансляции защищенного авторским правом контента — Олимпийских игр или новых фильмов — на каналах-однодневках.
Представитель YouTube признал, что функция может «сбить с толку» и ввести пользователей в заблуждение. Сама формулировка достаточно расплывчата: из предупреждения перед видео неясно, как долго видео будет недоступно. К тому же пользователи могут подумать, что ролик откроется после того, как они подпишутся на канал, но это не так — нужно дождаться как минимум 1000 подписчиков.