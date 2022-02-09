YouTube начал ограничивать количество зрителей на стримах маленьких каналов. Для чего это нужно?

YouTube начал ограничивать доступ к некоторым видео и прямым трансляциям, которые опубликовали каналы с небольшим количеством подписчиков. Некоторые называют это цензурой на фоне антипрививочных протестов в Канаде, но сама платформа уверяет, что все дело в безопасности пользователей. «Это видео популярно! Из‑за короткой истории автора мы ограничиваем количество зрителей. Подпишитесь на этот канал, чтобы помочь этому автору охватить более широкую аудиторию», — гласит плашка, которая не дает посмотреть ролик.

© Sophisticated_Slurp/Reddit

Зачастую предупреждение «Видео недоступно» появляется, когда автор удалил ролик или сделал его приватным. Но в этом случае с видео все в порядке, а ограничить к нему доступ решил сам YouTube. Чтобы ограничение исчезло, на канале должно быть не менее 1000 подписчиков. Новую фишку обсудили на Reddit. Пост собрал больше 50 тыс. лайков и 2200 комментариев. Большинство пользователей не одобрили новую политику YouTube: многие задались вопросом, зачем такое ограничение нужно платформе, и назвали это идиотизмом. Предполагалось, что так YouTube пытается блокировать трансляции с протестов дальнобойщиков против вакцинации в Канаде В соцсетях появилась теория: «ограничение из‑за популярности» ввели для подавления антипрививочного протеста дальнобойщиков в Канаде. Мол, забастовку мало освещали в СМИ, поэтому на YouTube появились прямые трансляции, которые одну за другой блокировали.

На фоне обвинений YouTube в цензуре актривизировались другие платформы. В твиттер-аккаунте Odysee появился пост с призывом публиковать видео на их площадке. «Мы единственная соцсеть на планете, предназначенная для людей, а не для корпораций», — сказали там. Однако «ограничение из‑за популярности» не связано с протестами дальнобойщиков Первое сообщение в соцсетях с упоминанием «ограничения из‑за популярности» появилось 8 января, за две недели до начала протестов. Пользователь твиттера хотел посмотреть прямую трансляцию с гонок на собачьих упряжках, которую вел канал с менее чем 300 подписчиками.