В США арестовали россиянина за кражу биткоинов на 4,5 млрд долларов. Это рекорд

Минюст США арестовал гражданина России и США Илью Лихтенштейна и его супругу, американку Хизер Морган, за кражу 119,8 тыс. биткоинов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предполагается, что в 2016 году Лихтенштейн украл криптовалюту с биржи Bitfinex. Он взломал системы платформы и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций.

На тот момент стоимость 119 756 биткоинов оценивалась в 65 млн долларов, однако сейчас они стоят порядка 4,5 млрд долларов. Оперативникам удалось изъять токенов только на сумму 3,6 млрд, но, по данным ведомства, это уже рекордная сумма, изъятая в биткоинах, в истории США.

На протяжении пяти лет Лихтенштейн отмывал биткоины, Морган ему в этом помогала. Но супруги успели провернуть это только с 25 тыс. монет. Остальные 94 тыс. биткоинов остались в кошельке, который обвиняемые использовали для получения и хранения незаконных доходов от взлома.

Суд обвинил Лихтенштейна и Морган в двух заговорах. Первый — с целью отмывания денег, который предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Второй — с целью обмана Соединенных Штатов, по которому максимальное наказание — пять лет заключения.

О кибератаке, в ходе которой было украдено 119 756 биткоинов, криптовалютная биржа сообщила в начале августа 2016 года. Тогда платформе пришлось самостоятельно возмещать убытки клиентам, а стоимость криптовалюты упала на 20%.