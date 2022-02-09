перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию 14:18
ANIRUDH/Unsplash
SpaceX потеряла новые спутники Starlink из‑за геомагнитной бури 13:56
Правительство утвердило концепцию регулирования рынка криптовалют 13:23
Дейв сыграл на гитаре-огнемете на церемонии Brit Awards-2022 13:15
В США арестовали россиянина за кражу биткоинов на 4,5 млрд долларов. Это рекорд 12:29
В Подмосковье мужчины с битами напали на магазин. Один человек погиб, двое ранены 12:04
tomcruise/Instagram
Бюджет боевика «Миссия невыполнима-7» превысил 290 млн долларов. Виноваты трюки Тома Круза 11:46
В России выявили 183 103 новых случая коронавируса — это новый максимум 11:27
Билл Гейтс написал книгу о том, как предотвратить пандемию. Она выйдет в мае 11:03
РКН составил протокол на Bellingcat* за нарушение закона об иноагентах 10:57
В России могут ужесточить наказание за вождение без прав. Минюст и МВД поддержали инициативу 10:38
morgen_shtern/instagram
Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков в клипах из‑за татуировки с марихуаной 10:08
Умер создатель спецэффектов для «Бегущего по лезвию» Дуглас Трамболл 9:52
Боец ММА Георгий Гаглоев сообщил о пропаже своей тети в Чечне 9:30
Тину Канделаки назначили исполняющей обязанности директора ТНТ 9:26
Адель выиграла сразу три главные награды Brit Awards-2022 8:42
Still Watching Netflix/YouTube
Документальный фильм «Аферист из Tinder» возглавил недельный чарт Netflix. Что это за кино? 4:31
Hulu показал тизер сериала «Девушка из Плейнвилля» с Эль Фэннинг 1:05
В Кувейте женщины протестуют против запрета на йога-ретриты в пустыне 0:21
«Вкусвилл» открыл в Москве первый магазин, в котором нет касс и продавцов Вчера в 23:15
Отключить рекламу

В США арестовали россиянина за кражу биткоинов на 4,5 млрд долларов. Это рекорд

Виктория Шанина
Сегодня в 12:29

Минюст США арестовал гражданина России и США Илью Лихтенштейна и его супругу, американку Хизер Морган, за кражу 119,8 тыс. биткоинов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предполагается, что в 2016 году Лихтенштейн украл криптовалюту с биржи Bitfinex. Он взломал системы платформы и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций.

На тот момент стоимость 119 756 биткоинов оценивалась в 65 млн долларов, однако сейчас они стоят порядка 4,5 млрд долларов. Оперативникам удалось изъять токенов только на сумму 3,6 млрд, но, по данным ведомства, это уже рекордная сумма, изъятая в биткоинах, в истории США.

На протяжении пяти лет Лихтенштейн отмывал биткоины, Морган ему в этом помогала. Но супруги успели провернуть это только с 25 тыс. монет. Остальные 94 тыс. биткоинов остались в кошельке, который обвиняемые использовали для получения и хранения незаконных доходов от взлома.

Суд обвинил Лихтенштейна и Морган в двух заговорах. Первый — с целью отмывания денег, который предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Второй — с целью обмана Соединенных Штатов, по которому максимальное наказание — пять лет заключения.

О кибератаке, в ходе которой было украдено 119 756 биткоинов, криптовалютная биржа сообщила в начале августа 2016 года. Тогда платформе пришлось самостоятельно возмещать убытки клиентам, а стоимость криптовалюты упала на 20%.

События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Министерство юстиции США
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить