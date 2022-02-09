Дейв сыграл на гитаре-огнемете на церемонии Brit Awards-2022

После победы рэпер пригласил на сцену Giggs, Ghetts, Fredo и Meekz, которые приняли участие в записи трека «In the Fire», для того чтобы они исполнили свои куплеты вместе с госпел-хором.

В этом году Дейв был номинирован на четыре премии Brit Awards-2022 в категориях «Альбом года», «Артист года», «Лучшая песня года» и «Лучший хип-хоп/грайм/рэп-артист». Победа в последней категории стала для него второй наградой Brit Awards. Ранее, в 2020 году, он получил «Альбом года» за дебютную пластинку «Psychodrama».