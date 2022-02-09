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В России могут ужесточить наказание за вождение без прав. Минюст и МВД поддержали инициативу

Виктория Шанина
Сегодня в 10:38

Вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая предложила ужесточить наказание для людей, которые управляют машиной без водительских прав. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на ее представителя.

Согласно предложению Яровой, штраф для водителей, лишенных права управления транспортным средством, необходимо увеличить с 30 тыс. рублей до 50-100 тыс. рублей. Вместе с тем, по ее словам, необходимо ужесточить административную ответственность, но как именно — пока неясно.

«Тот уровень ответственности, который есть, — это скорее мера поощрительного характера [для водителей], чем мера ответственности и удерживания. Лицо, не имеющее прав, каждый раз откупается незначительными суммами и продолжает управлять транспортными средствами и совершать правонарушения», — заявила Ирина Яровая.

Для водителей, лишенных прав, но уже дважды привлеченных к ответственности, предлагается ввести ответственность по статье 264.3 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Подробности поправок не раскрываются.

Предложения будут до конца недели представлены рабочей группе Госдумы по подготовке изменений в законодательство, устанавливающих ответственность за опасное вождение. Состоящий в ней депутат Ярослав Нилов считает, что поправки могут быть внесены в ближайшее время.

Инициативу уже поддержали начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко и замминистра юстиции Вадим Федоров. По словам последнего, предложения по поправкам в КоАП «коррелируются с теми новеллами», которые Минюст планирован внести в КоАП.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», выразили сомнения в инициативе. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что доля ДТП с участием водителей без прав незначительна. По словам главреда Carzclub.ru Алексея Шамарина, любое ужесточение ПДД, КоАПа и УК влечет за собой рост коррупционной составляющей.

Яровая также отмечала, что нельзя вносить поправки без технической возможности создать систему в масштабах страны. Замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Корнеев заявил, что в столице проработаны технологии, позволяющие фиксировать опасное вождение. Но есть ряд препятствий, в том числе, отсутствие объективных критериев для выявления опасности и требований к приборам контроля.

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