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Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков в клипах из‑за татуировки с марихуаной

Виктория Шанина
Сегодня в 10:08

Полиция Набережных Челнов возбудила новое административное дело о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нарушение полицейские выявили в трех клипах артиста: «Новая волна», «El problema» и «Yung Hefner». Видео проверяли эксперты Набережночелнинского государственного педагогического университета и Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы.

В университете провели «лингво-ботаническую экспертизу». По ее результатам было выявлено, что по краям татуировки на груди рэпера «изображено растение, похожее на коноплю».

Центр наркологии, в свою очередь, обнаружил в клипах Моргенштерна «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между» потреблением наркотикова и достижением успеха, а также «побуждают интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению».

Адвокат артиста Сергей Жорин рассказал ТАСС, что изначально полиция проверяла на пропаганду наркотиков песни Моргенштерна, но ничего в них не нашла.

«Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил „креатив“ и желание во что бы то ни стало наказать артиста. В итоге он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики. Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков. Однако это абсурд, и мы будем обжаловать данное постановление»
Сергей Жорин
Адвокат Моргенштерна

Административное производство ведется по части 1.1 статьи 6.13 КОАП. Наказание по ней предполагает до 1,5 млн рублей штрафа.

3 июня 2021 года Моргенштерна уже штрафовали за пропаганду наркотиков в треках и клипах — на 100 тыс. рублей. Адвокат рэпера уточнял, что претензии были связаны с треками «Розовое вино-2» и «Family». По его словам, в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат. Музыкант вину не признал.

19 ноября телеканал RTVI сообщил, что творчество исполнителя вновь проверят на пропаганду наркотиков. По данным канала, в документах говорится, что творчество Моргенштерна «в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков».

23 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками в социальных сетях. В декабре директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сказала, что артист пропагандирует наркотики и суицид за счет средств иностранных организаций.

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