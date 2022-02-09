Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков в клипах из‑за татуировки с марихуаной

Полиция Набережных Челнов возбудила новое административное дело о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Нарушение полицейские выявили в трех клипах артиста: «Новая волна», «El problema» и «Yung Hefner». Видео проверяли эксперты Набережночелнинского государственного педагогического университета и Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы.
В университете провели «лингво-ботаническую экспертизу». По ее результатам было выявлено, что по краям татуировки на груди рэпера «изображено растение, похожее на коноплю».
Центр наркологии, в свою очередь, обнаружил в клипах Моргенштерна «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между» потреблением наркотикова и достижением успеха, а также «побуждают интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению».
Адвокат артиста Сергей Жорин рассказал ТАСС, что изначально полиция проверяла на пропаганду наркотиков песни Моргенштерна, но ничего в них не нашла.
Административное производство ведется по части 1.1 статьи 6.13 КОАП. Наказание по ней предполагает до 1,5 млн рублей штрафа.
3 июня 2021 года Моргенштерна уже штрафовали за пропаганду наркотиков в треках и клипах — на 100 тыс. рублей. Адвокат рэпера уточнял, что претензии были связаны с треками «Розовое вино-2» и «Family». По его словам, в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат. Музыкант вину не признал.
19 ноября телеканал RTVI сообщил, что творчество исполнителя вновь проверят на пропаганду наркотиков. По данным канала, в документах говорится, что творчество Моргенштерна «в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков».
23 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками в социальных сетях. В декабре директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сказала, что артист пропагандирует наркотики и суицид за счет средств иностранных организаций.