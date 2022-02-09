Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков в клипах из‑за татуировки с марихуаной

Полиция Набережных Челнов возбудила новое административное дело о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нарушение полицейские выявили в трех клипах артиста: «Новая волна», «El problema» и «Yung Hefner». Видео проверяли эксперты Набережночелнинского государственного педагогического университета и Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы.

В университете провели «лингво-ботаническую экспертизу». По ее результатам было выявлено, что по краям татуировки на груди рэпера «изображено растение, похожее на коноплю».

Центр наркологии, в свою очередь, обнаружил в клипах Моргенштерна «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между» потреблением наркотикова и достижением успеха, а также «побуждают интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению».

Адвокат артиста Сергей Жорин рассказал ТАСС, что изначально полиция проверяла на пропаганду наркотиков песни Моргенштерна, но ничего в них не нашла.