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Тину Канделаки назначили исполняющей обязанности директора ТНТ

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:26

Тина Канделаки назначена исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение холдинга «Газпром-медиа».

В сообщении сказано, что медиаменеджер Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в холдинге в статусе советника гендиректора.

По словам главы «Газпром-медиа» Александра Жарова, у Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных целей.

«Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко. Он собрал на ТНТ сильную креативную команду и лучшие продакшены, которые из года в год добиваются успехов и высоких телерейтингов», — сказала Канделаки.

Она также выразила уверенность в том, что команда ТНТ продолжит побеждать и укреплять наследие главного развлекательного канала страны.

О назначении Канделаки на пост главы телеканала стало известно 3 февраля. Ксения Собчак «поздравила дорогую подругу» с новой должностью в своем телеграм-канале.

8 сентября 2021 года Канделаки ушла с поста генерального продюсера канала «Матч ТВ», перейдя в «Газпром-медиа». Журналистка продолжила отвечать за развитие субхолдинга «ГПМ Матч» и курировать работу развлекательных телеканалов, таких как «ТНТ», «ТВ-3» и «Пятница!».

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