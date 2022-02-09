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Адель выиграла сразу три главные награды Brit Awards-2022

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:42

Адель получила сразу три из четырех главных наград на церемонии вручения Brit Awards-2022. Об этом сообщает Би-би-си.

Артистка стала лучшей исполнительницей, а также выиграла в категориях «лучший альбом» и «песня года» за композицию «Easy on Me». На церемонии Адель исполнила трек «I Drink Wine» с ранее вышедшей пластинки «30».

«Не могу поверить, что фортепианная баллада выиграла у такого количества хитов», — заявила певица во время вручения первой статуэтки.

На награду в номинации «музыкант года» помимо Адель претендовали Эд Ширан, Little Simz, Дэйв и Sam Fender.

Лучшим автором песен был признан Эд Ширан, лучшим международным артистом — Билли Айлиш, международной песней — «Good 4 U» Оливии Родриго, группой — Wolf Alice.

19 ноября 2021 года Адель выпустила первый за шесть лет альбом «30». Пластинка рассказывает о разводе певицы, который завершился в марте 2021 года. По ее словам, альбом поможет ее восьмилетнему сыну понять, почему родители расстались. «30» стал самым продаваемым альбомом в США за три дня после официального релиза.

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