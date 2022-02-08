«Вкусвилл» открыл в Москве первый магазин, в котором нет касс и продавцов

Сеть «Вкусвилл» открыла в Москве первый магазин, в котором отсутствуют кассы и продавцы. Покупатели могут взять товары и выйти из помещения через турникет — он автоматически считает, сколько денег необходимо списать с карты гостя. Об этом сообщил Inc. Russia.

Необычный магазин появился на улице Тестовской. В нем можно приобрести около 220 товаров, среди них — сэндвичи, фрукты, овощи, напитки, десерты, молочные продукты, кулинарные блюда и бакалея.

Торговую точку площадью 52 квадратных метра открыли при поддержке компании Neurus, которая разрабатывает интеллектуальные системы для ретейла. По словам представителей «Вкусвилла», открытие магазина нового формата обходится дешевле, нежели обычного.

Реальный персонал может появляться в магазине только по утрам для того, чтобы расставить свежую продукцию на полках. Однако на первых порах во «Вкусвилле» на Тестовской будет работать консультант, он поможет покупателям разобраться с системой оплаты товаров.

Для совершения покупок посетителям нужно скачать приложение «Вкусвилла» и привязать к нему банковскую карту. После этого при каждом входе в магазин необходимо будет сканировать QR-код из приложения — он позволит турникету автоматически списывать деньги на выходе.

«Развивая нашу доставку продуктов, мы видим, что покупатели все меньше времени готовы проводить в очередях и очень ценят скорость и удобство процесса. Магазин формата готовой еды с бесконтактной оплатой — тренд, который вызывает все больше интереса», — отметил директор управления микромаркетами и лидер проекта «Вкусвилл без касс» Кирилл Щербаков.