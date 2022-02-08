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Netflix выложил трейлер мультсериала «Отдел кадров» — это спин-офф сериала «Большой рот»

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:05

Netflix показал трейлер спин-оффа сериала «Большой рот» — «Отдел кадров». Это комедийный мультсериал о монстрах на подмоге у людей, который выйдет 18 марта.

В видео показали, как известные по «Большому рту» монстры выходят на работу и помогают людям принять решение в разных ситуациях. Например, к одному мужчине во время БДСМ-секса приходят Гормон-монстр и Колдун-стыдун — один подначивает своего «клиента» продолжать, а другой передает сообщение от жены о том, что нужно забрать дочку из школы.

«Отдел кадров» должен расширить вселенную «Большого рта» и показать ее с другой стороны. В оригинальном сериале ко всем персонажам приходят разные монстры, отвечающие за эмоции и человеческие переживания, но в центре сюжета были все-таки люди.

В «Отделе кадров» покажут как уже знакомых монстров, так и новых, а заодно и процесс их работы. Одна из монстров приходит на рабочее место, получает имя человека (в ее случае — бизнесмена Майкла Блумберга) и отправляется к нему.

Над созданием «Отдела кадров» работали Келли Галаска, Ник Кролл, Эндрю Голдберг, Марк Левин и Дженнифер Флэкетт.

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