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Фанаты Леди Гаги недовольны тем, что певицы нет в списке номинантов на «Оскар»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:22

Поклонники Леди Гаги возмущены списком номинантов на «Оскар», в котором не оказалось их кумира. Они считают, что певица заслужила если не награды, то хотя бы номинации на лучшую женскую роль за работу в «Доме Gucci». Об этом пишет Variety.

В этом году Гага считалась фаворитом в номинации на «Оскар» после того, как ее отметили на Critics Choice Awards, «Золотом глобусе», премиях Гильдии киноактеров и BAFTA — обычно те, кто получают признание на этих мероприятиях, попадают в гонку за «Оскаром». «Дом Gucci», впрочем, тоже не стали номинировать на главные награды — за лучший фильм и лучшую режиссуру.

В номинации «Лучшая женская роль» на «Оскаре» в этом году представлены Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Оливия Колман («Потерянная дочь»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Николь Кидман («Быть Рикардо») и Кристен Стюарт («Спенсер»).

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