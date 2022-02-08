Фанаты Леди Гаги недовольны тем, что певицы нет в списке номинантов на «Оскар»

Поклонники Леди Гаги возмущены списком номинантов на «Оскар», в котором не оказалось их кумира. Они считают, что певица заслужила если не награды, то хотя бы номинации на лучшую женскую роль за работу в «Доме Gucci». Об этом пишет Variety.

В этом году Гага считалась фаворитом в номинации на «Оскар» после того, как ее отметили на Critics Choice Awards, «Золотом глобусе», премиях Гильдии киноактеров и BAFTA — обычно те, кто получают признание на этих мероприятиях, попадают в гонку за «Оскаром». «Дом Gucci», впрочем, тоже не стали номинировать на главные награды — за лучший фильм и лучшую режиссуру.