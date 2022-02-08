перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Apple презентовала функцию Tap to Pay. С ее помощью через iPhone можно будет принимать платежи 21:05
В Бангладеш умерли пять россиян, занятых на стройке АЭС. Полиция начала проверку 21:03
Обыски в питерских структурах ЖКХ, номинанты на «Оскар» и другие новости дня
20:41 дайджест
Дарью Серенко оставят в полиции на ночь. Ее задержали из‑за демонстрации запрещенной символики Обновлено в 19:52
Pixar показала трейлер мультфильма «Лайтер» — спин-оффа «Истории игрушек» 19:11
Минюст потребовал ликвидировать фонд «Сфера»* за несоответствие «семейным ценностям» 18:53
Умер основатель центра образования «Самбо-70» Давид Рудман 18:11
«Дюна», «Власть пса» и «Король Ричард»: объявлены номинанты на «Оскар-2022» 17:50
Марию Алехину арестовали на 15 суток по статье о демонстрации нацистской символики 17:30
QR-коды по антителам начнут выдавать с 21 февраля 16:49
Путин поручил «Газпрому» обеспечить все Вечные огни бесплатным газом 16:49
sasha_9i/Instagram
Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде 16:35
В Солнечнодольске на стене пятиэтажки нарисовали иллюзию пятиэтажки. Это лучше увидеть самим 15:59
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил о готовящемся на него покушении 15:57
Tinder отменит дешевую подписку для людей моложе 30 лет из‑за обвинений в дискриминации 15:36
Пресс-материалы
«Ситимобил» запустил аренду снегокатов в Москве 15:20
Путин в своем выступлении процитировал строчку из песни «Красной плесени», но в Кремле это отрицают 15:00
В Петербурге проходят массовые обыски из‑за проблем с уборкой снега 14:32
Ник Кейв, Oxxxymiron и Мак ДеМарко: фестиваль «Боль» объявил первую волну артистов 14:27
Старейший паб Англии Ye Olde Fighting Cocks закрылся из‑за пандемии 13:34
Отключить рекламу
Дайджест

Обыски в питерских структурах ЖКХ, номинанты на «Оскар» и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:41

В России за сутки выявили 165 643 случая коронавируса. С 21 февраля россиянам начнут выдавать QR-коды по результатам тестов на антитела.

Марию Алехину арестовали на 15 суток по статье о демонстрации нацистской символики. Поводом стала фотография с девушками в хиджабах и, как решили полицейские, свастикой, которую она выложила в инстаграме в 2015 году. Тем временем в Москве задержали активистку Дарью Серенко по такому же обвинению.

Минюст потребовал ликвидировать благотворительный фонд «Сфера» (признан иноагентом), защищающий права ЛГБТ-людей. В ведомстве аргументируют это тем, что работа организации идет вразрез с «традиционными семейными ценностями, закрепленными в Конституции».

В Петербурге начались обыски в более чем 60 офисах структур ЖКХ. В прокуратуре сообщили, что уже возбуждены уголовные дела по фактам хищений денег организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи.

Роскомнадзор назвал 79 сайтов, которые обязаны считать и анализировать свою аудиторию, а затем предоставлять эти данные компании Mediascope. В их числе — Okko, Netflix, «Коммерсант», ТАСС, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и другие.

Дмитрий Песков заявил, что президент России не слушает группу «Красная плесень» и не цитировал строчки из ее песни. «Нравится не нравится — терпи, моя красавица», — сказал Путин в ответ на слова Зеленского о том, что ему не нравятся Минские соглашения.

Латвийская полиция начала искать мужчину, который в течение более чем десяти лет отправлял письма с использованными презервативами и порнографическими изображениями российским шахматисткам. Ранее журналисты называли предполагаемого преследователя девушек.

Глаза на картине ученицы Малевича подрисовал 60-летний сотрудник ЧОП. В «Ельцин-центре» сказали, что это был его первый рабочий день.

Американская Академия киноискусств объявила номинантов на «Оскар-2022». За звание лучшего фильма будут бороться в том числе «Дюна», «Власть пса», «Не смотрите наверх», «Король Ричард», «Лакричная пицца» и «Вестсайдская история». Полный список претендентов — здесь.

Стало известно о новом российском проекте для Netflix — им станет криминальный триллер «Зато» о расследовании дела о пропавшем ребенке. Режиссером фильма выступит Дарья Жук, съемки пройдут в России.

Собрали самые запоминающиеся музыкальные новинки. Duran Duran выпустили «Laughing Boy» из делюкс-версии «Future Past», Alt-J опубликовали «The Actor», у Pusha T вышел «Diet Coke». А Coldplay и Селена Гомес представили совместный клип.

События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минюст РФ
Netflix
Генпрокуратура РФ
Роскомнадзор
ИТАР-ТАСС
Ельцин-центр
Люди
Дмитрий Песков
Мария Алехина
Дарья Серенко
Дарья Жук
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить