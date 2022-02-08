Обыски в питерских структурах ЖКХ, номинанты на «Оскар» и другие новости дня

В России за сутки выявили 165 643 случая коронавируса. С 21 февраля россиянам начнут выдавать QR-коды по результатам тестов на антитела.

Марию Алехину арестовали на 15 суток по статье о демонстрации нацистской символики. Поводом стала фотография с девушками в хиджабах и, как решили полицейские, свастикой, которую она выложила в инстаграме в 2015 году. Тем временем в Москве задержали активистку Дарью Серенко по такому же обвинению.

Минюст потребовал ликвидировать благотворительный фонд «Сфера» (признан иноагентом), защищающий права ЛГБТ-людей. В ведомстве аргументируют это тем, что работа организации идет вразрез с «традиционными семейными ценностями, закрепленными в Конституции».

В Петербурге начались обыски в более чем 60 офисах структур ЖКХ. В прокуратуре сообщили, что уже возбуждены уголовные дела по фактам хищений денег организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи.

Роскомнадзор назвал 79 сайтов, которые обязаны считать и анализировать свою аудиторию, а затем предоставлять эти данные компании Mediascope. В их числе — Okko, Netflix, «Коммерсант», ТАСС, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и другие.

Дмитрий Песков заявил, что президент России не слушает группу «Красная плесень» и не цитировал строчки из ее песни. «Нравится не нравится — терпи, моя красавица», — сказал Путин в ответ на слова Зеленского о том, что ему не нравятся Минские соглашения.

Латвийская полиция начала искать мужчину, который в течение более чем десяти лет отправлял письма с использованными презервативами и порнографическими изображениями российским шахматисткам. Ранее журналисты называли предполагаемого преследователя девушек.

Глаза на картине ученицы Малевича подрисовал 60-летний сотрудник ЧОП. В «Ельцин-центре» сказали, что это был его первый рабочий день.

Американская Академия киноискусств объявила номинантов на «Оскар-2022». За звание лучшего фильма будут бороться в том числе «Дюна», «Власть пса», «Не смотрите наверх», «Король Ричард», «Лакричная пицца» и «Вестсайдская история». Полный список претендентов — здесь.

Стало известно о новом российском проекте для Netflix — им станет криминальный триллер «Зато» о расследовании дела о пропавшем ребенке. Режиссером фильма выступит Дарья Жук, съемки пройдут в России.

Собрали самые запоминающиеся музыкальные новинки. Duran Duran выпустили «Laughing Boy» из делюкс-версии «Future Past», Alt-J опубликовали «The Actor», у Pusha T вышел «Diet Coke». А Coldplay и Селена Гомес представили совместный клип.