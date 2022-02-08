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В Бангладеш умерли пять россиян, занятых на стройке АЭС. Полиция начала проверку

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:03

В Бангладеш за последние 11 дней скончались пятеро россиян, которые работали на строительстве атомной электростанции «Руппур». Об этом сообщило информагентство United News of Bangladesh.

Местная полиция начала проверку. Двое мужчин умерли в больнице в районе Ишварди. 28 января там скончался во время лечения Алексей Барсенко. 5 февраля в клинике умер инженер-механик Павел Щукин после внезапного недомогания. Обоим погибшим было 48 лет.

2 февраля во сне также умер 40-летний Алексей Шакиров, а 5 февраля скончался 59-летний Василий Толмасов — он умер неподалеку от своей квартиры на 14 этаже здания, где проживают участники строительства.

На следующий день в этом же жилищном комплексе был найден мертвым еще один сотрудник, задействованный в возведении АЭС — 45-летний Александр Воротников. Причины смертей россиян не разглашаются.

В полиции сообщили, что «аутопсия не показала ничего подозрительного». «Один из них принимал наркотики, у другого было сердечно-сосудистое заболевание», — добавил офицер полиции Ишварди.

В госкорпорации «Росатом» выразили соболезнования родственникам умерших. «В настоящий момент мы оказываем всевозможную поддержку и сотрудничаем со следственной группой, работающей над установлением причин каждого случая смерти», — сказали в компании.

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