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Pixar показала трейлер мультфильма «Лайтер» — спин-оффа «Истории игрушек»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:11

Анимационная студия Pixar выпустила трейлер своей новой картины — мультипликационного фильма «Лайтер», рассказывающего о реальном прототипе одного из героев франшизы «История игрушек». Видео появилось на ютьюб-канале компании.

Оно представило настоящего астронавта Базза Лайтера, ставшего впоследствии прообразом для полюбившейся зрителям игрушки. Человеческой версии Базза предстоит отправиться в межпланетное путешествие, в котором он столкнется с ранее невиданной угрозой.

Сопровождать героя в его приключениях будет робот в виде рыжего кота по кличке Сокс. Посмотреть «Лайтера» можно будет в кинотеатрах с 17 июня.

Режиссером ленты выступил Ангус МакЛейн, известный по мультфильму «В поисках Дори». Сценарий написал Пит Доктер. Главного героя озвучил Крис Эванс («Первый мститель»). Также над картиной работали Кеке Палмер, Дейл Соулз, Тайка Вайтити, Питер Сон и Уза Адуба.

«Когда мы создавали первую „Историю игрушек“, мы придумали Базза Лайтера с мыслью, что он будет игрушкой, основанной на каком‑то очень крутом персонаже из эпического фильма-блокбастера. И вот спустя столько лет мы решили снять этот фильм», — рассказал Доктер.

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