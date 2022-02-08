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Умер основатель центра образования «Самбо-70» Давид Рудман

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:11

На 79-м году жизни умер основатель центра спорта и образования «Самбо-70» Давид Рудман. Долгое время он болел раком легких, сообщил ТАСС президент центра Ренат Лайшев.

«Простые мальчишки из новостроек Ясенева, Теплого Стана, Беляева, десять тысяч судеб, ребята с улиц будут вспоминать его с благодарностью и уважением к любимому великому наставнику, учителю и тренеру», — сказал Лайшев.

Рудман — известный советский самбист и дзюдоист, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР. Он становился чемпионом мира по самбо (1973), двукратным чемпионом Европы по дзюдо (1969, 1970), а также шестикратным чемпионом СССР по самбо.

В «Самбо-70» подготовили более 40 тыс. спортсменов, среди них — заслуженные мастера спорта СССР, России и международного класса, а также победители и призеры Олимпийских игр.

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