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QR-коды по антителам начнут выдавать с 21 февраля

Виктория Шанина
Сегодня в 16:49

С 21 февраля в России начнут выдавать QR-коды по результатам теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

После вступления изменений в силу QR-код будет содержать информацию о пройденной вакцинации от коронавируса, факте перенесенного заболевания либо положительном результате теста на антитела.

В декабре вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что благодаря этой инициативе россияне смогут получить сертификат по уровню антител в крови, даже если диагноз не был поставлен в медучреждениях.

При наличии положительного ПЦР-теста и справки об антителах сертификаты будут выдаваться на один год. Для получения сертификата на полгода достаточно только антител. Количество антител при этом не имеет значения. Главное — получить результат о том, что они есть.

Получить сертификат смогут также иностранцы и россияне, которые привились от коронавируса или переболели за рубежом, тест на антитела при этом необходимо сдать в России.

На данный момент QR-код могут получить только граждане России, которые привились от коронавируса на территории страны либо переболели COVID-19 с постановкой соответствующего диагноза в медучреждении. Срок действия сертификата — один год.

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