Путин поручил «Газпрому» обеспечить все Вечные огни бесплатным газом

Владимир Путин поручил правительству и «Газпрому» обеспечить Вечные огни бесплатным газом. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с кабмином.

«Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», — следует из документа.

Поставка газа должна быть обеспечена до 1 мая. Ответственными за реализацию поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и главу «Газпрома» Алексея Миллера.

До этого «Газпром» бесплатно обеспечивал газом Вечные огни воинских мемориалов в городах-героях и городах воинской славы.

Накануне стало известно, что в ростовском селе установили экран с видео Вечного огня. В администрации объяснили, что содержать настоящий Вечный огонь, которого там никогда не было, слишком дорого.

В 2020 году «Газпром межрегионгаз Ярославль» потребовал у руководства города оплатить счет за газ для мемориала на сумму более 140 тыс. рублей.