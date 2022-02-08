Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде

Россиянин Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в лыжной спринтерской гонке на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Интерфакс».

В финальном забеге он на 1,31 секунды отстал от норвежца Йоханнеса Клебо, который финишировал первым со временем 2 минуты 58,06 секунды, став четырехкратным олимпийским чемпионом.

Второе место в гонке занял итальянец Федерико Пеллегрино, уступив 0,26 секунды Клебо. Еще один российский лыжник, Артем Мальцев, занял пятое место с отставанием в 3,59 секунды от победителя.

Победительницей женского спринта стала шведка Йонна Сундлинг (3 минуты 9,68 секунды), второе место заняла ее соотечественница Майя Дальквист (+2,88), а бронзу завоевала представительница США Джесси Диггинс (+3,16). Россиянка Вероника Степанова выбыла из соревнований в полуфинале.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля. Российская сборная выступает под флагом Олимпийского комитета России. Это связано с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства.

В настоящее время в активе сборной Олимпийского комитета России девять медалей: две золотые, три серебряные и четыре бронзовые. В общем командном зачете сборная находится на пятом месте.