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Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил о готовящемся на него покушении

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:57

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что ему поступили угрозы убийства.

По его словам, он получил эту информацию от двух источников из России и чеченской диаспоры во Франции, где он сейчас проживает.

Осечкин рассказал, что некоторые силы из «Президент-отеля» в Москве пытались найти исполнителя среди эмигрантов из Чечни. Отмечается, что за нападение и убийство они были готовы заплатить 100 тыс. евро (около 8,6 млн рублей).

Другой источник из Москвы сообщил, что один из сотрудников Главного оперативного управления ФСИН в состоянии алкогольного опьянения рассказал, что в ФСИН и ФСБ поняли, что Осечкина не остановить. Тогда они нашли исполнителей среди выходцев с Северного Кавказа, которые в ближайшее время ликвидируют основателя Gulagu.net.

Отмечается, что убийство могут инсценировать как уличный конфликт. Эта информация уже передана во французскую полицию.

В октябре Gulagu.net опубликовал кадры с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке. Правозащитники заявили, что у них в распоряжении оказались 40 гигабайт видеозаписей пыток заключенных в российских колониях. Архив проекту передал программист Сергей Савельев, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН.

На основе публикаций Gulagu.net Следственный комитет завел 17 уголовных дел. Постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников саратовского УФСИН. В частности, глава управления Алексей Федотов, начальник туберкулезной больницы Павел Гаценко, глава отдела безопасности Сергей Мальцев, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов и глава оперативного отдела Антон Бочков.

Крайний архив с записями пыток в тюрьмах в Красноярске (в 2016–2019 годах), Забайкалье и Приморском крае Gulagu.net выложил 14 декабря. Объем архива — 200 гигабайт.

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